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تردد قناة ATV التركية العارضة لمسلسل قيامة عثمان | التردد الجديد ATV علي الأقمار الصناعية المختلفة

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:31 م
قيامة عثمان
قيامة عثمان
تردد قناة ATV التركية العارضة لمسلسل قيامة عثمان | التردد الجديد ATV علي الأقمار الصناعية المختلفة

التردد الجديد لقناة ATV التركية ، حازت قناة أي تي في التركية علي نسبة مشاهدة عاليه حيث لوحظ ان خلال الآونة الأخيرة ان يوجد علي ترددها عمليات بحث مكثفه وذالك من اجل متابعه اشهر المسلسلات التركية من خلال شاشتها الجدير بالذكر ان قناة أي تي في تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان والتي نال نسب مشاهدة عاليه واصبح الترند الأول لمحركات البحث أذ تعد القناة هلي الأولي من بين القنوات التي تقوم بعرض كل اجزائة ،من خلال هذا المقال ستتابعون معنا احدث تردد لقناة تي في ومواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان.


التردد الجديد لقناة ATV التركية

قامت قناة أي تي في بعرض مسلسل قيامة عثمان منذ خمس سنوات ماضيه ،حيث انطلق أول بث للقناه في بدايه عام 1993 من دولة تركيا واستطاع ملاكها علي القيام بأعمال تطوير بها والتي تتمثل في جودة الصورة والإشارة البثية التي لا تنقطع أو تصاب بتشويش كما أنها تعمل علي تقديم احدث البرامج الفنية والأفلام المميزة وتقدم أيضا القناه اقوي البرامج الترفيهية الشهيرة في الوطن العربي وتستخدم نظام بث بتقنية HD وتدعم القناة نظام SD ،يتم عرض القناة من خلا قمرين صناعيين استرا وتركسات بعد ان توقف بثها من خلال قمر النايل سات.


تردد قناة ATV التركية 2020

يمكنكم الآن ضبط أجهزة استقبالكم بالمنازل علي الترددات الجديدة لقناة ATV لمشاهدة امتع حلقات مسلسل قيامة عثمان الذي ينال اقوي نسب مشاهده مما جعله يتصدر المرتبة الأولي بين المسلسلات التركية والآن تابعوا معنا الجدول الموضح لتردد قناة ATV:

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل الخطأالجودة
استرا12692عمودي275005/6SD
استر11243عمودي275005/6SD
تركسات11628عمودي275005/6SD


تردد قناة ATV التركية العارضة لمسلسل قيامة عثمان | التردد الجديد ATV علي الأقمار الصناعية المختلفة

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