سطو مسلح على سيارة سجائر وسرقة ربع مليون جنيه في العمرانية (التفاصيل الكاملة)

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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على سيارة لنقل السجائر، وتوزيعها، وتبين أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان قسم العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



كان مجهولون، قد قاموا بالسطو المسلح على سيارة لنقل السجائر، بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، بعد تهديد قائدها ومساعده، وسرقة محتوياتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغًا للرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بقيام مجهولين بالسطو المسلح على سيارة لنقل وتوزيع السجائر، بنطاق القسم.



تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن مجهولين اعترضوا طريق السيارة، واستولوا على السيارة ومحتوياتها وحوالي ربع مليون جنيه، تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.



وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث تنسيقا مع ضباط مباحث الجيزة وبمشاركة قطاع المساعدات الفنية، لتحديد هوية الجناة، وتتبع خط سير هروبهم، وضبطهم وإعادة المسروقات.



وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من القبض على المتهمين بمكان هروبهم، وبارشادهم تم استعادة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، بمدينة الشيخ زايد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر،، بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط شخصين (تاجر أحذية، تاجر فاكهة)، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وذلك حال إستقلالهما إحدى السيارات قيادة تاجر الأحذية، وبحوزتهما 250 ورقة مالية فئة الـ100جنيه مقلدة، ورقة مالية فئة الـ200جنيه مقلدة.



وبمناقشتهما إعترفا بتحصلهما عليها من نقاش، مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، تم ضبطه، وبمواجهته قرر أنه وسيط لهما وتحصل على المضبوطات من محاسب بمصنع، مقيم بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده، مقابل مبلغ مالي قدره (5000 جنيه).



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المحاسب المذكور حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته 300 ورقة مالية فئة الـ100دولار مقلدة، 10 ورقات مالية فئة الـ100جنيه مقلدة، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وقيامه بطباعة وتقليد تلك العملات بإستخدام جهاز لاب توب و2 طابعة ألوان، وتم بإرشاده ضبطهم، وضبط ( 100ورقة مالية فئة الـ50جنيه مقلدة بإجمالى 5000 جنيه، 25 ورقة مالية فئة الـ100دولار مقلدة بإجمالى 2500 دولار، 100ورقة مالية فئة الـ100دولار مطبوعة وجه واحد، الأدوات والخامات المستخدمة في عملية تقليد الأوراق المالية).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزييف والتزوير والنصب والإحتيال على المواطنين.

