متحدث الكنيسة عن فتح "القيامة" : خبر مفرح



علق القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على افتتاح كنيسة القيامة مجددا وقال: خبر مفرح جدا أن تعود الصلاة في كنيستنا في القدس ونصلي إلي الله ان يرفع عن العالم كله الوباء وتسود الطمأنينة كل البشر وأن يتم السيطرة علي الوباء في مصر وتعود الصلاة في المساجدوالكنائس وفِي كل مكان.



تابع "حليم" فى تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: "أما بالنسبة لكنيستنا فى نصر فمازلنا نتابع كل الإجراءات الأحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء كوفيد ١٩وفِي ضوءها سنتخذ الإجراءات المناسبة التي ترعي شعبنا القبطي وتضمن الأمان المجمتع المصري مصلين الي الله ان يرفع الوباء في القريب العاجل".



كان الأنبا انطونيوس قد أعلن عن فتح ابواب كنيسة القيامة أمس الأحد الموافق 24 مايو الجاري.



وأشار إلى الالتزام وبشروط الأمان: العدد الإجمالي لا يتعدي ٥٠ فرد في كل الكنيسة (المصلين من كل الطوائف + الزائرين)، وارتداء الكمامة بالنسبة لجميع الحاضرين للصلاة.



كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد أرسل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بعيد الفطر المبارك وكانت الرسالة كالآتى: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، تابع البابا مضيفا:وأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل صالح الشعب المصري وتحقيق تطلعاته وآماله. كما أود أن أشيد بتعاملكم الحكيم في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصكم على حماية شعبكم من أخطار الفيروس.



تابع البابا فى رسالته: مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء.

شارك الأنبا أنطونيوس، مُطران الكرسي الأورشليمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية في مدينة القدس أمس الأحد، في افتتاح كنيسة القيامة، وذلك عقب قرار غلقها استمر لمدة شهرين بسبب نتيجة الإجراءات الاحترازية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.