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مسرحية خيبتنا | شاهد مقاطع كوميدية من مسرحية محمد صبحي الجديدة بعد عرضها أمس (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:23 م
مسرحية خيبتنا
مسرحية خيبتنا
عُرضت مسرحية خيبتنا، للنجم الكبير محمد صبحي، لأول مرة، مساء أمس الأحد الموافق 24/5/2020 (أول أيام عيد الفطر المبارك 2020)، على قناة "TeN TV" الفضائية، والتي تنبأت حرب الفيروسات بين دول العالم وثورات الربيع العربي، ليشاهد الجمهور ما نحن فيه حاليًا، وكيف تحول الخيال العلمي لحقيقة بانتشار فيروس کورونا المستجد (COVID-19) في العالم أجمع، والحديث عن كونه مصنع وموجه وورائه جهة شريرة ودولة عظمى.

مسرحية خيبتنا كتبها النجم محمد صبحي عام 2004، وبعد عرضها مساء أمس الأحد سيتم عرضها مباشرةً على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لتُتاح المشاهدة لملايين من محبي مسرح النجم محمد صبحي، وتعد مسرحية خيبتنا كوميديا أجمع عليها الجمهور خلال عرضها لمدة عام ونصف "كامل العدد"، وجميع من شاهدها أثرت فيه إيجابيًا عن الانتماء للوطن والتضحية من أجله.

قصة مسرحية خيبتنا 
تتناول مسرحية خيبتنا ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربي والأمريكي، وتدور المسرحية في قالب كوميدى غنائي استعراضي يجسد فيها الفنان محمد صبحي شخصية الدكتور "يائس" العالم في علم الجينات والذي يتنبأ بحرب فيروسات بين القوي العظمي في العالم.

"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".

أبطال مسرحية خيبتنا
مسرحية خيبتنا من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحي وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكري وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضي.

مقاطع فيديو من مسرحية خيبتنا



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