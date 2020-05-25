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"خلافات عائلية".. حبس عامل قتل حماه 4 أيام بكرداسة

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عامل، 4 أيام لقتله لحماه، نتيجة لمشاجرة بينهما، على إثرها سدد له طعنتين، لرفض الزوجة العودة للمنزل نتيجة خلافات زوجية.

وأمرت النيابة، الاستماع لشهود العيان، فيما طلبت التحريات للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق المركز.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين أنه وقعت مشاجرة بين سائق توك توك ثلاثيني العمر، وزوجته داخل منزل أهليتها، في ليلة عيد الفطر المبارك، بسبب رفضها العودة إلى منزل الزوجية، والمكوث بمنزل أسرتها.

تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، توصلت إلى أن المشاجرة تطورت بين سائق التوك توك وزوجته، مستغلا عدم تواجد والدها بالمنزل، وحاول خنقها بيده، مما دفعها إلى الصراخ وتدخلت والدتها لفض المشاجرة بينهما.

وأضافت التحريات أنه أثناء ذلك حضر والدها، وحاول فض الخلاف بينهما، والدفاع عن ابنته، فاستل الزوج سكينا، وسدد طعنتين بجسد والد زوجته "حماه"، أسقطه قتيلا غارقًا في دمائه، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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