حقيقة عرض أودينيزي لضم رمضان صبحي

مازال موقف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رمضان صبحي لم يتحدد من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب مُعار من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.





وكانت تقارير صحفية كشفت عن رغبة أودينيزي الإيطالي فى التعاقد مع صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وكان اللاعب قد أبدي رغبته فى العودة للإحتراف الأوروبي ولكن فى حال وجود عرض قوي خارجيًا، ولكن فى حال عدم وجود ترض مناسب سيبقي فى الأهلي.





وكانت تقارير قد أكدت أن هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يطلب 6 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي للنادي الأهلي الذى يسعي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بشكل نهائي خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي للسويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.





وشارك صبحي مع الأهلي فى 9 مباريات هذا الموسم بواقع 6 مباريات ببطولة الدوري المصري وفى 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.





ولدى صبحي 28 مباراة دولية سجل خلالهم هدف وحيد فى مرمي نيجيريا عام 2016 وتأهل الفراعنة وقتها لكأس الامم الإفريقية لنهائيات كأس الأمم 2017.





وكان رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تألق خلال العام الماضي بعدما قاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد بطوكيو.



