فافر : بايرن ميونخ لديهم نقاط ضعف

أشار لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند إلى أن بايرن ميونخ لديهم نقاط ضعف وذلك قبل مواجهة الفريق البافاري في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.





وقال فافر في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "يلعب بايرن ميونخ بمستوى عالٍ جدًا لكن لديهم نقاط ضعف أيضاً، بايرن هو بايرن".





وعن مباراة الذهاب التي خسرها بأربعة أهداف نظيفة، قال فافر:"لقد نسينا تمامًا مباراة الذهاب، لم نكن جيدين فيها لكن نحن لم نعد نفكر في الأمر، كل تركيزنا على مباراة الغد".





وتابع: "مقارنة بالمباراة الأولى، نحن نلعب الآن بتشكيل مختلف يناسب فريقنا بشكل أفضل، مع تعزيز صفوفنا بلاعبين مميزين مثل تشان وهالاند".



