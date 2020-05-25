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مزج بين الاختيار و''100 وش".. تامر مجدي يخطف الأنظار في دراما رمضان 2020

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:25 م
تامر مجدي
تامر مجدي
روان هيثم
استطاع الفنان تامر مجدي أن يمزج بين شخصيتين مختلفتين تماماً أشاد الجمهور بهما في السباق الرمضاني، حيث شارك في مسلسل "الاختيار" و"100 وش".

وقام بتجسيد شخصية الشهيد علي علي من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار" وكسب بها قلوب الملايين من الجمهور لابداعه في تجسيد الدور وأبكى من خلاله الملايين وكسب قلوبهم بشدة.

وشارك في مسلسل "100 وش" وقدم شخصية النقيب أيمن صلاح الذي قام بكشف عصابة الفنانة نيللي كريم والفنان أسر ياسين.

وتوالت عليه العديد من التعليقات لتألقه في سباق دراما رمضان 2020، ومن أبرز التعليقات التي جاءته تعليق أحدهما قائلا: "كسبت قلوبنا جدًا بجد انت مبدع وموهوب وبنحبك قوي ربنا معاك ودايما في نجاح".

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