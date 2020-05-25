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كارتيرون يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه في الموسم الجديد

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

كارتيرون يرفض عودة رزاق سيسيه في الموسم الجديد

وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد رحب بفكرة تجديد إعارة رزاق سيسيه إلى الاتحاد السكندري بسبب وجود تكدس فى عدد اللاعبين الأجانب بالفريق.

وتستغل إدارة الزمالك فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز بالوقت الحالى، من أجل وضع النقاط فوق الحروف بشأن عدد من الملفات المهمة بالفريق.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

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