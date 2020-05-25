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التجمعات ممنوعة.. الشرطة تفض فرح شعبي في الطالبية

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:52 م
الفرح
الفرح
إيمان عبد العاطي
فضت أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تنسيقا مع محافظة الجيزة بإشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجمع لفرح شعبي بشارع عثمان النعمان المتفرع من شارع التلاتيني الجديد بحي الطالبية، غرب المحافظة.

وصادرت أجهزة الأمن بالجيزة الكراسي والترابيزات والدي جي، والسماعات، والفراشة، وتم التحفظ عليهم داخل مخزن الحي، وتم رش وتطهير وتعقيم الشارع واصطحاب صاحب الفرح لقسم شرطة الطالبية للتحقيق معه، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وفي سياق أخر، تكثف أجهزة الأمن، من جهودها لضبط فتاة التيك توك "منة عبد العزيز" على خلفية اتهامها لـ "مازن إبراهيم" بالضرب والاعتداء الجنسي خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي.

وأفاد مصدر أمني مسؤول بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توصلت إلى مكان اختباء الفتاة "منة"، وصديقتها "شيماء"، بأحد الأحياء الراقية بمحافظة القاهرة، مؤكدا إلى أنه تم إيفاد عدة مأموريات لضبطهما، خلال الساعات القادمة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة.

وأضاف المصدر ذاته في وقت سابق بأن أجهزة الأمن نجحت في إلقاء القبض على الشاب مازن إبراهيم على خلفية اتهام فتاة التيك توك "منة عبد العزيز" بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وواصل المصدر ذاته تصريحاتها إلى "الفجر"، بأنه بعد تمكن أجهزة الأمن من القبض عليه، تم التحفظ عليه، داخل حجز قسم شرطة الطالبية، لحين الانتهاء من التحقيقات.
 
كان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو ظهرت خلالها "منة عبد العزيز" زعمت خلاله تعرضها للضرب والاعتداء الجنسسي على يد الشاب "مازن إبراهيم، بمساعدة صديقاتها قبل أن تخرج في مقطع آخر نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومصالحتهما.

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