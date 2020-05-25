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جنا عمرو تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها.. "أصبحت شابة"

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:44 م
جنا عمرو
جنا عمرو
نشرت الممثلة الطفلة جنا عمرو، صورة جديدة بعد فترة طويلة من غيابها منذ آخر عمل فني لها قبل 3 سنوات، فظهرت بشكل غير الذي تعودنا عليه تمامًا "أصبحت شابة". 

وحرصت جنا عمرو على تهنئة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك، بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "عيد سعيد وكل سنة وانتو طيبين"، لتفاجئ المتابعين بظهورها، وذلك بعدما أصبحت عمرها 15 عامًا. 

وكان آخر أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج  شركة "ميرور للإنتاج الفني" للمنتج سامر جميل. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن شخصين مصابين بمرض الفوبيا، تحدث بينهما العديد من المفارقات في سياق درامي مبتكر.

فيلم "فوبيا" هو من تأليف خالد الشيباني، ويشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل احمد راتب، ورانيا محمود ياسين، والطفلة جنا وإخراج إبرام نشأت.
جنا عمرو تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها.. "أصبحت شابة"
جنا عمرو تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها.. "أصبحت شابة"

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