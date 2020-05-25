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"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - تصوير: بلال احمد
حي عين شمس الذي يقع شرقي القاهرة، يرجع في تاريخه إلى زمن قدماء المصريين، فعين شمس والمطرية وعرب الحصن كانوا مدينة أون أو أيونو أشهر العواصم الدينية في مصر القديمة.

وعلى مر العصور ظلت عين شمس نابضة بالحياة، يحبها المصريون ويرتبطون بها، وكأن وعيهم يحمل ذكريات هذا الحي دون أن تدرك ذاكرتهم ذلك، فهي الحي الأكثر شهر والأبرز تواجدًا على ساحة المناسبات والاحتفالات المصرية عبر الزمن.

واحتفالات العيدين في عين شمس لها طعم آخر، وكانت الصور كل عام تحمل لنا مظاهر هذه الفرحة بدءً من الصلوات والتكبيرات وحتى وسائل الترفيه الشعبية التي يحبها الأطفال ولكن عام 2020 كان له شأن آخر.

التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عدد من اللقطات لعين شمس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الشوارع التي لم تكن تخلو من المحتفلين أصبحت خاوية على عروشها، والمحلات التي كانت تعرض مختلف أنواع الهدايا والبضائع أصبحت مغلقة.
وأبرز ما التقطت عدسة الكاميرا مواطن واحد يؤدي صلاته وحيدًا، وسط بحر من الصمت، والفراغ الذي سيطر على طرقات الحي العريق، حيث اختار الشعب المصري أن يلتزم بإجراءات السلامة الصحية.

وهذا العام يمر على مصر استثنائيًا حيث اتخذت الحكومة المصرية عدد كبير من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والتي قضت بغلق كافة الأماكن الترفيهية.

سجلت المشاهد التي التقطتها كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية إغلاق تام لشوارع عين شمس، وعلى الرغم من أن الحظر يبدأ في الخامسة، إلا أن المواطنين وبعد الأرقام المتزايدة بأعداد الإصابات اختاروا المنزل على الشارع مضحين بأهم مناسبة تمر على مصر ألا وهي الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

والإجراءات التي اتخذتها الدولة تصاعدت خلال الأشهر الماضية حيث بدأت بإيقاف حركة الطيران، ثم إغلاق كافة الأماكن الترفيهية من مسارح ودور سينما وملاهي وغيرها، ثم توالت الإجراءات فتم إغلاق دور العبادة حيث تم تعطيل صلوات الجمع والجماعات في المساجد، والقداسات في الكنائس، ثم كان الإجراء الأخير بإيقاف صلوات التراويح في شهر رمضان الكريم، ثم تعطيل صلاة العيد ضمانًا لإجهاض أي تجمع محتمل.

ثم كانت الإجراءات المتتابعة في أيام عيد الفطر المبارك من استمرار غلق كافة أماكن الترفيه، والأماكن السياحية والأثرية، والكافيهات والمقاهي والسينمات والمسارح، بل وإيقاف كافة المواصلات العامة، والطرق بين المحافظات، في إطار إجراءات الحد والسيطرة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)
"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)

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