شريف رمزي يدعم رجاء الجداوي بكلمات طيبة

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نشر الفنان شريف رمزي صورة للفنانه رجاء الحداوي وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق "شريف" علي الصورة قائلاً :"حبيبه قلب كل الناس وحبيبه قلبي لةأنا شخصياً بحبك فوق ما تتخيلي ربنا يقومك بالسلامه، ويرجعك لينا ولأهلك وبايبك في أسرع وقت وبأحسن صحه يارب بنحبك يا روجا



يذكر أن الفنانه رجاء الجداوي قد طمئنت جمهورها علي صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وقالت :"أنا بخير وانها تشعرب بتحسن مع إنتظام في درجات الحراره مقارنة بالأيام الماضيه،



وأوضحت"رجاء" بأن الفريق من الأطباء المكلف بمتابعتها، يبذل آقصي جهده لكي ستم تعافيها وشفائها من الفيروس.





وعبرت عن شكرها للفنانين الذين قامو بالتواصل معها للإطمئمان علي صحتها قائله:" لإحدي الصحف أنها مدينه للوسط الفني بالشكر والتقدير فمنذ علمهم بإصابتها بالفيروس اللعين يقومون يالتواصل معها ومع إبمتها أميرة للإطمئنان عليها.



وتصدرت الفنانة رجاء الجداوي حديث السوشيال ميديا ومؤ؛ رات البخث وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وإنتقالها للحجر الصحي.