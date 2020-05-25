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الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
علم "الفجر الفني"، من مصدر مقرب من الفنانة رجاء الجداوي، أن معظم المتواجدين في الوسط الفني على  اتصال دائمم بالفنانة رجاء الجداوي وابنتها للاطمئنان علي حالتها الصحية أبرزهم الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني والمؤلف تامر حبيب والإعلامية بوسي شلبي وآخرون.

ويتواجد في غرفتها جهاز تلفزيون، مع توفير خدمة الإنترنت، لإمكانية تصفح المواقع ومتابعة الأخبار، ومواقع التواصل، وتتواصل مع أقاربها وذويهة عبر الهاتف.

كما أضاف المصدر أنها تتحسن حالتها بشكل ملحوظ وذلك أثناء تواجدها في مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة في الإسماعيلية ولكنها يجب أن تقع في الحجر الصحي لمدة أسبوعين حتي يطمئنوا من الشفاء وخاصة أن مناعتها ضعيفة.

الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، تحتفل بعيد ميلادها الـ 82 في السادس من شهر سبتمبر المقبل، حيث ولدت في 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية.

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