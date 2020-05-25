41 شخصا فارقوا الحياة بعد مباراة ليفربول وأتليتكو بسبب كورونا

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن هناك 41 شخصا لقوا مصرعهم في أوروبا على خلفية مواجهة أتليتكو مدريد وليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في مباراة العودة بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





41 شخصا فارقوا الحياة بعد مباراة ليفربول وأتليتكو





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن 41 شخصا فارقوا الحياة خلال 25 و35 يوما بعد تواجدهم على مدرجات ملعب "أنفيلد"، خلال المباراة الجماهيرية في الـ11 من مارس الماضي، والتي حضرها نحو 54 ألف مشجع منهم 3 آلاف مشجع قدموا من مدريد رغم نسبة الإصابات الكبيرة بالفيروس في ذلك الوقت في إسبانيا.





وأكد مدير الصحة العامة في مدينة ليفربول ماثيو أشتون، في وقت سابق أن إقامة مباراة ليفربول وأتلتيكو في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، كان قرارا خاطئا، إذ تسببت في زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكورونا.





أتليتكو مدريد يطيح بليفربول من دوري أبطال أوروبا





يذكر أن أتلتيكو فاز في المباراة بنتيجة 3-2 بعد التمديد ليطيح "بالريدز" حامل اللقب خارج البطولة، ويبلغ الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن تتوقف المنافسات الكروية بسبب الوباء.



