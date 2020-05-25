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صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يقترب من عقد صفقة تبادلية مع نظيره يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن المدافع الهولندي الشاب كزافييه مبويامبا نجم برشلونة في طريقه إلى الرحيل إلى صفوف يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت نفسه أن السنغالي كالي سيني نجم يوفنتوس البالغ من العمر 18 عامًا والذي يلعب في مركز خط الهجوم سينتقل ضمن هذه الصفقة إلى صفوف برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الناديين أبراموا صفقة تبادلية للاعبين شباب قبل أشهر، حيث إنتقل أليخاندرو ماركيز من النادي الكتالوني إلى يوفنتوس وماتيو بيريرا من البرسا إلى صفوف السيدة العجوز.

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