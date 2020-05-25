"زينة وألعاب بلا أطفال".. مظاهر احتفالات ثانِ أيام العيد في زمن كورونا

التقطت عدسة "الفجر"، عددًا من الصور لشارعي فيصل والهرم في محافظة الجيزة، والذين يعتبرا من الشوارع الأضخم والأكثر ازدحامًا بالمحافظة، وأيضًا هما منطقتين تتأرجحان ما بين الطبقة المتوسطة والأكثر غنى.

وكعادة أهالي منطقة فيصر والهرم انتشرت الزينات في الشوارع بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكعادة محلاتها التجارية، كثر عرض لعب الأطفال حيث أنهم الأوفر حظًا دائمًا في الأعياد.

ولكن يبدو أن كلا الأمرين بلا جمهور، فالشوارع خالية ولا أحد يتمتع بالزينات، والألعاب تنتظر من يشتريها ولكن بلا أمل حيث أن الأسر اتخذت قرارًا بعدم النزول إلى الطرقات أو المتنزهات.





إنه العيد في زمن الكورونا أيها السادة، حيث لا متنزهات، ولا حدائق، ولا ملابس جديدة، ولا ألعاب، وكل مظاهر الاحتفال اختفت، فما فائدة احتفالًا يعقبه عزلًا بسبب إصابة جاءت من تجمع.





عام استثنائيًا يمر على الشارعين الذين كانا يشهدان اكتظاظًا بزوارهما، ففيصل هو الشارع التجاري الأشهر والهرم هو الشارع السياحي الأكثر شهره، والشارعين يتمتعان بوسائل ترفيه لا تحصى، ولكن إجراءات الحكومة الاحترازية التي قررتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، قضت بغلق كافة الأماكن الترفيهية.





وسجلت المشاهد التي التقطتها "الفجر" إغلاق تام لشارعي فيصل والهرم، وعلى الرغم من أن الحظر يبدأ في الخامسة، إلا أن المواطنين وبعد الأرقام المتزايدة بأعداد الإصابات اختاروا المنزل على الشارع مضحين بأهم مناسبة تمر على مصر ألا وهي الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





والإجراءات التي اتخذتها الدولة تصاعدت خلال الأشهر الماضية، حيث بدأت بإيقاف حركة الطيران، ثم إغلاق كافة الأماكن الترفيهية من مسارح ودور سينما وملاهي وغيرها، ثم توالت الإجراءات فتم إغلاق دور العبادة حيث تم تعطيل صلوات الجمع والجماعات في المساجد، والقداسات في الكنائس، ثم كان الإجراء الأخير بإيقاف صلوات التراويح في شهر رمضان الكريم، ثم تعطيل صلاة العيد ضمانًا لإجهاض أي تجمع محتمل.



