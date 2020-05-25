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مرتضى منصور يحدد سعر بيع نجم الزمالك

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:31 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد الصو
حدد مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، السعر المطلوب من أجل الموافقة على رحيل نجم الفريق بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واجتمع وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق المعار إلى المقاولون العرب، مع رئيس الأبيض، وطالبه بالموافقة على رحيل اللاعب بشكل نهائي إلى ذئاب الجبل، نظرًا لتمسك عماد النحاس المدير الفني، بجهوده، ورغبة اللاعب في حال عدم عودته للأبيض.

وطالب رئيس النادي، وكيل اللاعب بالضغط على مسؤولي المقاولون، لرفع المقابل المالي نظير شراء اللاعب إلى 500 ألف دولار، من أجل الموافقة على بيعه، خاصة وأنه يرفض إعارته مرة أخرى.

وينفذ لاعبو القلعة البيضاء، برنامجًا تدريبيًا بشكل يومي، أعده لهم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، للحفاظ على لياقتهم الفنية والبدنية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوقف النشاط في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكيل نجم الزمالك يتحدث عن موقفه

وكان وكيل اللاعب معروف يوسف، أسامة فرحات قال في تصريحات إذاعية سابقة: " ينتهي عقد معروف بنهاية الموسم الجاري، وتحدثت تقارير عديدة عن عودته للزمالك في يناير الماضي ".

وأضاف: " يشعر معروف بالراحة مع المقاولون العرب في الوقت الحالي، حيث يقوم بتقييم كل العروض المتاحة له، قبل إتخاذ قراره ".

وتابع: " تم اختيار معروف كأفضل لاعب محترف في الدوري العراقي الموسم الماضي، وقاد الفريق للحصول على لقب الدوري العراقي ".

ويؤدي اللاعب موسماً جيداً مع نادي المقاولون العرب، حيث قاده للتواجد في المركز الثاني هذا الموسم في جدول ترتيب الدوري.


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