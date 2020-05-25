Advertisements

"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
استمرت الأجهزة المعنية لليوم الثاني خلال عيد الفطر المبارك، في إخلاء كورنيش الإسكندرية من المواطنين والسيارات، وأغلقت مديرية الأمن جميع الطرق المؤدية إلى الكورنيش بالحواجز الحديدية، لمنع تجمعات المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مثلما تم تطبيق ذلك الاجراء في عيد شم النسيم السابق.

وفي السياق نفسه، سهلت إدارة مرور حركة السيارات في الشوارع الجانبية والمسارات البديلة، التي شهدت منذ صباح اليوم حركة متوسطة من المواطنين بداخلها.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأثنين تحديد مستشفيات عزل لعلاج فيروس كورونا المستجد داخل محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات.

وقد جاءت المستشفيات، جمال عبد الناصـر، كـرمـوز، العامرية العام، أبو قير النموذجي، رأس التين العام، الجمهورية العام، أبو قير المركزي.

وجمال حمادة المركزي، برج العرب المركزي، الصدر المعمورة، صدر كوم الشفاقة، حميات الإسكندرية، بجانب مستشفى العجمي النموذجي التي تستقبل حالات منذ بداية الأزمة، والمدينة الشبابية في أبي قير، ومباني المدن الجامعية في سموحة.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)
"حلوة وماريا".. كورنيش عروس البحر الأبيض بلا "معازيم" في ثاني أيام العيد (صور)

أخبار تهمك

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يقرر طرد نجمه

منذ ساعة الا ربع

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ أقل من ساعتين

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ أقل من ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ نصف ساعة

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

04:04 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»