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بعد خروج 9 حالات جديدة.. إجمالي المتعافين من كورونا 122 في بني سويف

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:17 م
الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأثنين، عن تعافي 9 حالات جديدة من أبناء بني سويف من فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 122 حالة جميعهم خرجوا من مستشفيات العزل بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس، وتحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ـ وذلك بحسب تقرير لمديرية الصحة بالمحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، هنأ المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية،وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء منتصرين ويدا واحدة في مجابهة الأزمات.

وأشارت إلى أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة،وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الملف أولوية قصوى وأولى للحكومة ويشهد متابعة على مدار الساعة من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك على خلفية تقرير مديرية الصحة بالمحافظة، حيث وجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فالأطقم الطبية هم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، مشيدًا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا،وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

كما أشاد محافظ بني سويف بخطة الدولة الشاملة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة والتي تترجمها الحكومة لجهود نوعية وبطولية غير مسبوقة، حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة، وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية "جيش مصر الأبيض" الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في أداء واجبهم بروح البطولة والعطاء.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة،، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان واتباع الاجرءات الوقائية أثناء الخروج أو العمل للعبور من الأزمة إلى بر الأمان، مشددًا على أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي مخالفات للقرارات الوزارية، حيث أن صحة المواطنين وسلامتهم خط أحمر.

كما أشاد المحافظ بدور المجتمع المدني بمختلف أنواعه في مجابهة الأزمة من خلال أوجه الدعم المتنوعة،مجددا ترحيبه ودعمه لكل جهد وطني ومخلص وخطوات عملية ورأي ايجابي لدعم خطة الدولة الشاملة في مجابهة تلك الأزمة العالمية.

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