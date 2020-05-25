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عاجل.. حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:24 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
تداول نشطاء مواقع التواصل
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات حول وفاة الفنانة رجاء الجداوي من أحد المواقع الصحفية، وذالك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها إلى مستشفى الإسماعيلية للحجر الصحي وتلقي العلاج.

ولكن هذه الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعية المنسوبة لأحد المواقع الصحفية غير صحيحة، وتتلقى الفنانة رجاء الجداوي العلاج ومن الواضح تحسن حالتها الصحية بين حين والآخر.

وأكدت الإعلامية بوسي شلبي أن رجاء الجداوي بحالة صحية جيدة وأعلنت ذالك قائلة "أحب أطمن جمهور رجاء الجداوي لسه مكالمها وبطمنكم عليها هى أحسن وبتشكركم كلكم وإن شاء الله تقوم بالسلامة دعواتكم".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد أول أيام عيد الفطر المبارك وتم نقلها إلأى مستشفى العزل بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

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