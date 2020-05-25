البدري يكشف عن أفضل عن مهاجم في مصر

تحدث حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى، عن أفضل المهاجمين المفضلين لديه خلال الفترة المقبلة.





وكشف حسام البدري في تصريحات لصحيفة "novasports" اليونانية، قائلا:" أتمنى انتقال كوكا بشكل رسمي ونهائي إلى أولمبياكوس، هم فريق كبير اعتقد أن بقائه هناك سيكون فرصة ذهبية من أجل تحقيق كل أهدافه".





وتابع:" أولمبياكوس هو أنسب فريق يناسب قدرات كوكا، وأنا اعتبره واحد من أفضل المهاجمين المفضلين لدي، وسيظل دائمًا في حساباتى مع منتخب مصر".





وواصل:" أتابع أدائه دائما مع أولمبياكوس قبل توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا".



