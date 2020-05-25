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البدري يكشف عن أفضل عن مهاجم في مصر

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد الدمنتاوي
تحدث حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى، عن أفضل المهاجمين المفضلين لديه خلال الفترة المقبلة.

وكشف حسام البدري في تصريحات لصحيفة "novasports" اليونانية، قائلا:" أتمنى انتقال كوكا بشكل رسمي ونهائي إلى أولمبياكوس، هم فريق كبير اعتقد أن بقائه هناك سيكون فرصة ذهبية من أجل تحقيق كل أهدافه".

وتابع:" أولمبياكوس هو أنسب فريق يناسب قدرات كوكا، وأنا اعتبره واحد من أفضل المهاجمين المفضلين لدي، وسيظل دائمًا في حساباتى مع منتخب مصر".

وواصل:" أتابع أدائه دائما مع أولمبياكوس قبل توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأتم:" كوكا واحد من أفضل المهاجمين على المستوى الدولي، والمنتخب لن يغلق في وجه أي لاعب لديه الحافز والطموح مثله".

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