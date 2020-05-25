Advertisements

مفاجأة.. برشلونة يقرر طرد نجمه

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:07 م
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
استقر نادي برشلونة الإسباني في الساعات القليلة الماضية على بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة نادي برشلونة استقرت على بيع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق في الصيف القادم.

وأشار الموقع إلى أن قرار إدارة البارسا ببيع ديمبلي جاء بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب وعدم استفادة النادي منه.

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة يريد الحصول على مبلغ 42 مليون يورو فقط للموافقة على رحيل ديمبلي في الصيف القادم لأي نادي يرغب في ضمه.

وحسب ما ذكره الموقع فإنه لم يظهر أي نادي اهتمام بضم عثمان ديمبلي إلا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ويعتبر هو الأقرب لضم اللاعب.

أخبار تهمك

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 3 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 7 ساعات

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 14 ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ربع ساعة

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»