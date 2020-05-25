مفاجأة.. برشلونة يقرر طرد نجمه

استقر نادي برشلونة الإسباني في الساعات القليلة الماضية على بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة نادي برشلونة استقرت على بيع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق في الصيف القادم.





وأشار الموقع إلى أن قرار إدارة البارسا ببيع ديمبلي جاء بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب وعدم استفادة النادي منه.





وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة يريد الحصول على مبلغ 42 مليون يورو فقط للموافقة على رحيل ديمبلي في الصيف القادم لأي نادي يرغب في ضمه.





وحسب ما ذكره الموقع فإنه لم يظهر أي نادي اهتمام بضم عثمان ديمبلي إلا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ويعتبر هو الأقرب لضم اللاعب.



