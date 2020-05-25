تعرف على رسالة إنجي علي لرجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا"

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وجهت الإعلامية إنجي علي رسالة للفنانة القديرة رجاء الجداوي وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا , حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وعلقت : حبيبتي وحبيبت الكل الغالية , إن شاء الله تقومي بالسلامة , وأضافت يا شافي يا معافي اشفيها وارفع عنها يارب , بحبك .



يشار أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا ا وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية ,وانتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم وتعاني منه الدول العربية والأجنبية , كما تتاخذ الدولة كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من هذا الفيروس المستجد من خلال الحجر لمنزلي . .



تعد أحد أعمال رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام ويشاركها بالبطولة "دينا الشربيني ,أسماء جلال , محمود قابيل " واخرين



. وقد خالطت رجاء طاقم العمل وعلي رأسهم الفنانة دينا الشيربيني , وتم أخذ مسحة من طاقم العمل للتأكد من إصاباتهم أو عدم إصاباتهم بالفيروس والنتيجة كانت سلبي .

