حملة لتجميل ورفع كفاءة طرق قرية كوم الأشراف بالشرقية (صور)

شهدت قرية كوم الأشراف التابعة للوحدة المحلية بأم الزين بالشرقية، حملة نظافة وتجميل قامت بها رئاسة مركز ومدينة الزقازيق في إطار رفع كفاءة طرق قرى مركز الزقازيق والعمل على تسهيل أمور مواطنيها خلال أيام عيد الفطر المبارك.





بدأت الحملة أعمالها صباح اليوم واستمرت ٦ ساعات كاملة استخدمت فيها رئاسة المركز والمدينة معدات الحملة الميكانيكية ومعدات الوحدة المحلية بأم الزين.





قامت معدات الحملة والوحدة المحلية بتمهيد وتسوية طرق ومداخل ومخارج جميع شوارع القرية وتوابعها وكافة نواصى ونواحى القرية وتوابعها بعدها تم رش شوارع القرية وسط حفاوة وترحيب من قبل أهالى القرية الذين ثمنوا مجهودات المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ونوابه الأستاذ خالد أمين جمعة والأستاذ شعبان أبو الفتوح والاستاذ محمد عبد الدايم رئيس الوحدة المحلية بأم الزين مجهودات كبيرة قامت بها رئاسة مركز ومدينة الزقازيق تحت إشراف المحاسب نبيل فاروق رئيس المركز والمدينة علي أن يعقبها وحسب تعليمات الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة رش وتطهير وتعقيم لقرية.





أما حملة كوم الأشراف وتوابعها يقودها المحاسب خالد أمين جمعة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق مستخدما فيها جميع المعدات اللازمة نحو نظافة وتجميل القرية وذلك فى إطار الخطة الموضوعة للسيطرة على تفشى فيروس كورونا المستجد القاتل والذي لا يرحم.





وأكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه بناء على تعليمات الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتم يوميا أختيار قريتين أوثلاثة لتطهيرها وتعقيمها ورشها ضد تفشى فيروس كورونا المستجد كما يتم ذلك بالتزامن مع رش وتطهير أحد الشوارع أوالأماكن الحيوية بالمدينة ضد الفيروس ووقاية الأهالي.





اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



