رجاء الجداوي تطمئن جمهورها على صحتها بالحجر الصحي

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طمئنت الفنانه رجاء الحداوي جمهورها علي صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وقالت :"أنا بخير وانها تشعرب بتحسن مع إنتظام في درجات الحراره مقارنة بالأيام الماضيه،



وأوضحت"رجاء" بأن الفريق من الأطباء المكلف بمتابعتها، يبذل آقصي جهده لكي ستم تعافيها وشفائها من الفيروس.





وعبرت عن شكرها للفنانين الذين قامو بالتواصل معها للإطمئمان علي صحتها قائله:" لإحدي الصحف أنها مدينه للوسط الفني بالشكر والتقدير فمنذ علمهم بإصابتها بالفيروس اللعين يقومون يالتواصل معها ومع إبمتها أميرة للإطمئنان عليها.



وتصدرت الفنانة رجاء الجداوي حديث السوشيال ميديا ومؤ؛ رات البخث وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وإنتقالها للحجر الصحي.