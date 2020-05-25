Advertisements

رجاء الجداوي تطمئن جمهورها على صحتها بالحجر الصحي

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
"
طمئنت الفنانه رجاء الحداوي جمهورها علي صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وقالت :"أنا بخير وانها تشعرب بتحسن مع إنتظام في درجات الحراره مقارنة بالأيام الماضيه،

وأوضحت"رجاء" بأن الفريق من الأطباء المكلف بمتابعتها، يبذل آقصي جهده لكي ستم تعافيها وشفائها من الفيروس.


وعبرت عن شكرها للفنانين الذين قامو بالتواصل معها للإطمئمان علي صحتها قائله:" لإحدي الصحف أنها مدينه للوسط الفني بالشكر والتقدير فمنذ علمهم بإصابتها بالفيروس اللعين يقومون يالتواصل معها ومع إبمتها أميرة للإطمئنان عليها.

وتصدرت الفنانة رجاء الجداوي حديث السوشيال ميديا ومؤ؛ رات البخث وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وإنتقالها للحجر الصحي.

أخبار تهمك

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ربع ساعة

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 3 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 7 ساعات

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ أقل من ساعتين

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ ساعة و 19 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»