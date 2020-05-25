80 % من مصانع السيارات حول العالم تستأنف عملها

ذكرت رابطة صناعة السيارات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن أكثر من 80% من مصانع السيارات في 13 دولة رئيسية مصنعة للسيارات استأنفت عملياتها على نحو محدود اعتبارا من منتصف مايو في ظل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).









ونفلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الرابطة القول إن مصانع السيارات في الولايات المتحدة و12 دولة أخرى مصنعة للسيارات بدأت استئناف إنتاجها، بشكل جزئي منذ منتصف أبريل الماضي ومن المتوقع أن تستأنف المزيد من خطوط الإنتاج عملها خلال الشهر الجاري.









وذكرت الرابطة في بيان "تحتاج المصانع لبعض الوقت لاستئناف العمليات على نحو كامل والعودة لمستويات إنتاج ما قبل كورونا، في الوقت الذي يفضل فيه المستهلكون الإنفاق بشكل أقل وسط الوباء".









وارتفعت نسبة مصانع السيارات التي عادت للعمل يوم 19 من مايو إلى 84 في المئة على مستوى العالم أو 232 مصنعا من بين عدد المصانع البالغ عددها 278 مصنعا في البلاد المصنعة للسيارات وفقا للبيان.









وعادت المصانع في كوريا الجنوبية واليابان والصين وغيرها من بلاد شرق آسيا للعمل في منتصف أبريل الماضي، في حين استأنفت المصانع الأوروبية بما يشمل مصانع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا العمل في أواخر أبريل، وبدأت المصانع الأمريكية والهندية العمل في وقت مبكر من مايو الجاري، حسبما ذكر البيان.









واستأنفت مصانع أمريكا اللاتينية بما يشمل مصانع المكسيك والبرازيل العمل في منتصف مايو، ما رفع نسبة مصانع السيارات التي عادت للعمل في 13 دولة تشمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، وفقا للبيان.









وبالنسبة للشركات الكورية، فقد استأنفت جميع مصانع هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها العمل في مصانعهما الخارجية على مستوى محدود اعتبارا من الأسبوع الماضي، باستثناء مصنع كيا بالمكسيك.