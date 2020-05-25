السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان بشأن ليبيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وفقًا لما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وأوضح متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية، وتم التوافق على عدم تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية.





ودعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجددا إلى الإيقاف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا، وحقن دماء الليبيين.





وجدد الأمين العام، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مطالبته للأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري، والالتزام بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والانخراط في حوار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.





وشدد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة القائمة خاصة، وأن التطورات كلها أظهرت عدم قدرة أي طرف على فرض حلول قسرية أو منفردة، تفضي إلى تحقيق الأمن أو بسط الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.





وجدد أبو الغيط مناشدته للقيادات الليبية، بالاستجابة للنداءات الدولية وجهود البعثة الأممية في ليبيا الرامية إلى استئناف عملية التفاوض بين حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني الليبي»، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة 5 + 5)، للتوصل إلى اتفاق رسمي لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، ويشتمل على آليات محددة لمراقبته تحت مظلة الأمم المتحدة.



