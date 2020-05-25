إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لليوم الثاني لمواجهة كورونا (صور)

أكدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إغلاق الشواطئ والحدائق لليوم الثانى على التوالى خلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا ومنعا للتجمعات تتفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.





وتفقدت "هدى المغربي" إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمتنزهات ووضع الموانع على شاطئ كيلو 8 وجميع الشواطئ العامة والمفتوحة بالكيلو 14و الكيلو 10، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التواجد بالشواطىء والمتنزهات، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.





وأكدت "رئيس المدينة" تفعيل دور المتابعة الميدانية فى المرور على مداخل المدينة ومتابعة الإجراءات الأمنية من قبل رجال الأمن والمرور، مؤكدةً على استجابة أهالي سفاجا للتحذيرات بعدم التجمعات فى الشواطئ حفاظا على سلامتهم من وباء فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



