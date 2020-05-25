Advertisements

إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لليوم الثاني لمواجهة كورونا (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد طه
أكدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إغلاق الشواطئ والحدائق لليوم الثانى على التوالى خلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا ومنعا للتجمعات تتفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وتفقدت "هدى المغربي" إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمتنزهات ووضع الموانع على شاطئ كيلو 8 وجميع الشواطئ العامة والمفتوحة بالكيلو 14و الكيلو 10، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التواجد بالشواطىء والمتنزهات، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.

وأكدت "رئيس المدينة" تفعيل دور المتابعة الميدانية فى المرور على مداخل المدينة ومتابعة الإجراءات الأمنية من قبل رجال الأمن والمرور، مؤكدةً على استجابة أهالي سفاجا للتحذيرات بعدم التجمعات فى الشواطئ حفاظا على سلامتهم من وباء فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لليوم الثاني لمواجهة كورونا (صور)
إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لليوم الثاني لمواجهة كورونا (صور)
إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لليوم الثاني لمواجهة كورونا (صور)
إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لليوم الثاني لمواجهة كورونا (صور)
إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لليوم الثاني لمواجهة كورونا (صور)
إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لليوم الثاني لمواجهة كورونا (صور)

أخبار تهمك

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ ساعة و 19 دقيقة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ربع ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ أقل من ساعتين

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 5 ساعات

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»