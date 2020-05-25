نقابة التشكيليين تطلق مبادرة لعمل تمثال لمنسي ونصب تذكاري

أطلقت الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين مبادرة لنحاتين مصر العظماء أعضاء النقابة لإنشاء تمثال للشهيد أحمد منسي الأسطورة ونصب تذكاري يليق بصاحبه ولتخليد ذكراه؛ وذلك ظهر اليوم على الصفحة الرسمية للنقابة.

وأكدت دكتورة صفية القباني أن الهدف من المبادرة عمل تمثال ونصب تذكاري تخليداً لذكري شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الغالية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وأن ذلك العمل إنما هو أقل ما يقدم للشهداء تكريماً وتخليداً لذكراهم الطيبة، وهذا العمل يمثل نصب ميداني وتصميم متكامل سيشارك فيه معماريين ونحاتين ومصممين.

فيما أوضحت نقيب التشكيليين أن المبادرة تهدف لعمل تمثال بارتفاع متر واحد كماكيت لتوضيح الفكرة واسلوب وطريقة الأداء التي سوف ينفذ بها التمثال ثم تشكيل لجنة متخصصة من اساتذة الفنون الجميلة لاختيار المكان والأبعاد التي سوف ينفذ بها التمثال على أرض الواقع وتعلن مسابقة يتقدم لها المتخصصون في النحت الميداني ويكون لهم سابقة أعمال تؤكد خبراتهم في الأعمال الميدانية.