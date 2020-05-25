عمر العبداللات يقدم "على راسي الأردن والأردنية" احتفالا بعيد الاستقلال

عبر الفنانين الأردنيين عن إنتمائهم للأردن ولقائد الوطن الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في عيد إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الرابع والسبعين الذي يصادف اليوم الاثنين، اذ اجتمعوا مرددين عبارات المحبة للوطن وقائده، ويعتبر هذا العمل من أبرز الأعمال الوطنية التي حرص "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات أن يتزامن إطلاقه مع ذكرى إستقلال المملكة الاردنية الهاشمية الرابع والسبعين لتصاغ كلمات العمل وتلحينه موسيقياً عمر العبداللات نفسه، بنبض الولاء والانتماء لتراب الوطن والقيادة الهاشمية، فيما قام بتوزيع العمل محمد القيسي، وشارك في الغناء كل من الفنانين "عمر العبداللات، بشار السرحان ، يحيى صويص، حسام ووسام اللوزي"، والذين رددوا في مقدمتها:

على راسي الأردن والأردنية

ربع الكرامة وربع الحمية

سيدنا يا سيدنا .. الله يسعد سيدنا

ويسعد الأردن والأردنية..

ومن المقرر عرض وبث الأغنية إعتباراً من صباح اليوم بالتزامن مع إحتفلات المملكة بعيد الإستقلال الرابع والسبعين على مختلف أثير الاذاعات الاردنية، وعبر شاشات الفضائيات الأردنية، حيث تم تصوير العمل بإسلوب الفيديو كليب، ويذكر أن هذا العمل من إنتاج الفنان عمر العبداللات وبرعاية رسمية من شركة زين التي أكدت على رغبتها بالرعاية الرسمية لهذا العمل تعبيراً عن الوفاء للوطن وقائده وكجزء من فعالياتها الاحتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، ليقدم هدية حب إلى جميع الأردنيين، وشارك في رعاية هذا العمل "ماكدونلدز ، آيلة العقبة ، المركزية ، تويوتا الأردن، أوبر ، مجوهرات الجوهرة، أكاديمية النسر الذهبي للطيران ، شركة جت.

الفنانون المشاركين في المغناة ، عبروا عن سعادتهم للغناء في هذا العمل ذاكرين أن هذا العمل أصدق وأوفى تعبيراً عن الحب والولاء للأردن وقيادته الحكيمة، مقدمين هذا العمل كهدية بسيطة للوطن ولجلالة القائد ، فالمغناة تؤكد على متانة الوحدة الوطنية ، وتفتخر بالمنجز الهاشمي المتواصل على هذه الارض المباركة .