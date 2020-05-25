Advertisements

عمر العبداللات يقدم "على راسي الأردن والأردنية" احتفالا بعيد الاستقلال

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

عبر الفنانين الأردنيين عن إنتمائهم للأردن ولقائد الوطن الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في عيد إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الرابع والسبعين الذي يصادف اليوم الاثنين، اذ اجتمعوا مرددين عبارات المحبة للوطن وقائده، ويعتبر هذا العمل من أبرز الأعمال الوطنية التي حرص "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات أن يتزامن إطلاقه مع ذكرى إستقلال المملكة الاردنية الهاشمية الرابع والسبعين لتصاغ كلمات العمل وتلحينه موسيقياً عمر العبداللات نفسه، بنبض الولاء والانتماء لتراب الوطن والقيادة الهاشمية، فيما قام بتوزيع العمل محمد القيسي، وشارك في الغناء كل من الفنانين "عمر العبداللات، بشار السرحان ، يحيى صويص، حسام ووسام اللوزي"، والذين رددوا في مقدمتها:

 

على راسي الأردن والأردنية

 

ربع الكرامة وربع الحمية

 

سيدنا يا سيدنا .. الله يسعد سيدنا

 

ويسعد الأردن والأردنية..

 

ومن المقرر عرض وبث الأغنية إعتباراً من صباح اليوم بالتزامن مع إحتفلات المملكة بعيد الإستقلال الرابع والسبعين على مختلف أثير الاذاعات الاردنية، وعبر شاشات الفضائيات الأردنية، حيث تم تصوير العمل بإسلوب الفيديو كليب، ويذكر أن هذا العمل من إنتاج الفنان عمر العبداللات وبرعاية رسمية من شركة زين التي أكدت على رغبتها بالرعاية الرسمية لهذا العمل تعبيراً عن الوفاء للوطن وقائده وكجزء من فعالياتها الاحتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، ليقدم هدية حب إلى جميع الأردنيين، وشارك في رعاية هذا العمل "ماكدونلدز ، آيلة العقبة ، المركزية ، تويوتا الأردن، أوبر ، مجوهرات الجوهرة، أكاديمية النسر الذهبي للطيران ، شركة جت.

 

الفنانون المشاركين في المغناة ، عبروا عن سعادتهم للغناء في هذا العمل  ذاكرين أن هذا العمل أصدق وأوفى تعبيراً عن الحب والولاء للأردن وقيادته الحكيمة، مقدمين هذا العمل كهدية بسيطة للوطن ولجلالة القائد ، فالمغناة تؤكد على متانة الوحدة الوطنية ، وتفتخر بالمنجز الهاشمي المتواصل على هذه الارض المباركة .

 

 

أخبار تهمك

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ ساعة و 20 دقيقة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 14 ساعة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ أقل من ساعتين

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ 17 دقيقة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»