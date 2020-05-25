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الليلة.. محمد صبحي ضيف حسن راتب ببرنامج "شخصيات في حياتي" على قناة المحور

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:45 م
محمد صبحي
محمد صبحي
الفجر الفني
في حلقة خاصة علي قناة المحور اليرم الاثنين ثاني ايام العيد في الساعة العاشرة مساءً ، ولقاء مع الفنان الكبير محمد صبحي وبرنامج شخصيات في حياتي  مع الدكتور  حسن راتب ، و ذكريات تذاع لأول مرة 

ويكشف الدكتور  حسن راتب كواليس وأسرار خاصة  عن رحلته العامرة بالعطاء والانجازات والتحديات التي واجهه واستطاع التغلب عليها ، واهم وأبرز الشخصيات في حياته 

وايضا انفراد خاص للبرنامج حيث يروي  محمد صبحي مواقف صعبة في حياتة وعن صدمته في حبة الاول ويروي عن اهم الشخصيات التي اثرت فيه بحياته. وكذلك كيف يحتفل بخمسين سنه مسرح في حياتة لقاء مليء بالمفاجأت والمواقف والمحطات الهامة في حياتة تحمل اسرار 

تذاع السهرة لأول مره اليوم الاثنين ثاني أيام العيد في الساعه العاشرة مساءً فقط علي شاشة المحور

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