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في 60 يوم.. 25 مليون زائر ومائة ألف مشترك لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:33 م
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
الفجر الفني
تمكنت قناة وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب من جذب ما يقرب من 25 مليون زائر  لمحتواها الثقافي والفني والفكري الذي قدمته خلال 60 يوما منذ انطلاق مبادرة خليك في البيت الثقافة بين ايديك ورصدت الوزارة تفاعل 1.600.000 ( مليون وستمائة الف ) مشاهد مع العروض ، كما تخطت الاشتراكات في القناة حاجز 100.290 ( مائة الف ومائتين وتسعين ) مشترك خلال شهرين ، ووصلت عدد ساعات المشاهدة لاكثر من 200.930 ( مائتين الف وتسعمائة وثلاثين ) ساعة وضمت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم اكثر من 28 دولة تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية ، الكويت ، الامارات ، امريكا ، كندا ، العراق ، المانيا ، انجلترا ، المغرب والاردن . 

وفى تعليق لها ابدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة سعادتها باقبال الجمهور على متابعة الكنوز الفكرية والفنية التى تمثل جزء من ملامح تراث الامة الثقافى والفنى الحديت والمعاصر ، وقالت انه يعكس الثقة فى المحتوى الابداعى الذى تقدمه الدولة والهادف الى بناء الانسان واعادة تشكيل الوجدان ، واضافت ان استثمار التكنولوجيا الحديثة بشكل ايجابى يعد وسيلة فاعلة لنشر الوعى وتنمية وتطوير المجتمع

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