تراجع المرشر الرئيسي للاقتصاد الياباني لاقل مستوى منذ 2009

أظهرت بيانات نهائية رسمية نشرت اليوم الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال مارس الماضي إلى أقل مستوى له منذ منتصف 2009.









وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الحكومة اليابانية سجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في مارس الماضي 84 نقطة مقابل 91 نقطة في فبراير الماضي. وهذه القراءة هي الأقل للمؤشر منذ يونيو 2009.









وتراجع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 90 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 95 نقطة خلال فبراير الماضي، وهو ما يقل عن القراءة الأولية للمؤشر والتي كانت 90 نقطة.







