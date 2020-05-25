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تراجع المرشر الرئيسي للاقتصاد الياباني لاقل مستوى منذ 2009
الإثنين 25/مايو/2020 - 03:35 م
أظهرت بيانات نهائية رسمية نشرت اليوم الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال مارس الماضي إلى أقل مستوى له منذ منتصف 2009.
وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الحكومة اليابانية سجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في مارس الماضي 84 نقطة مقابل 91 نقطة في فبراير الماضي. وهذه القراءة هي الأقل للمؤشر منذ يونيو 2009.
وتراجع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 90 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 95 نقطة خلال فبراير الماضي، وهو ما يقل عن القراءة الأولية للمؤشر والتي كانت 90 نقطة.
وتراجع مؤشر "التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 100 نقطة في مارس الماضي، مقابل 100.7 نقطة خلال الشهر السابق.