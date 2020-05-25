Advertisements

تراجع المرشر الرئيسي للاقتصاد الياباني لاقل مستوى منذ 2009

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات نهائية رسمية نشرت اليوم الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال مارس الماضي إلى أقل مستوى له منذ منتصف 2009.


وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الحكومة اليابانية سجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في مارس الماضي 84 نقطة مقابل 91 نقطة في فبراير الماضي. وهذه القراءة هي الأقل للمؤشر منذ يونيو 2009.


وتراجع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 90 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 95 نقطة خلال فبراير الماضي، وهو ما يقل عن القراءة الأولية للمؤشر والتي كانت 90 نقطة.


وتراجع مؤشر "التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 100 نقطة في مارس الماضي، مقابل 100.7 نقطة خلال الشهر السابق.

أخبار تهمك

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ أقل من ساعتين

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ ساعة و 20 دقيقة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ربع ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»