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إعانات نقدية لـ20 مليون أسرة كورية بسبب جائحة كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
قالت وزارة الداخلية والسلامة الكورية أمس، إن تسعا من كل عشر أسر تسلمت أموال الإغاثة الطارئة التي قدمتها الحكومة في إطار الجهود المبذولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.


وبحسب الوزارة، فإن أكثر من 20 مليون أسرة تلقت الأموال حتى أمس الأول، وهذا يمثل 92.6 في المائة من إجمالي 21.71 مليون أسرة مؤهلة لبرنامج المساعدة الذي تقدمه الحكومة لمرة واحدة، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.


وبدأت الحكومة بتقديم أموال الإغاثة الطارئة بإجمالي 14.3 تريليون وون "11.6 مليار دولار" لجميع الأسر في وقت سابق من هذا الشهر. ومن الإجمالي، تم توزيع نحو 12.68 تريليون وون، حتى الآن.


ويلزم متسلم أموال الإغاثة الطارئة استخدامها في منطقته فقط، لتشجيع الاقتصاد المحلي، كما يمنع من استخدامها في المتاجر الكبرى ذات الفروع في أرجاء البلاد، مثل متاجر لوتيه وهيونداي وشينسيكيه الفاخرة.


ويصل المبلغ للأسرة المكونة من فرد واحد إلى 400 ألف وون "324 دولارا"، وللأسر المكونة من فردين 600 ألف وون، وللأسر المكونة من ثلاثة أفراد 800 ألف وون، وللأسر المكونة من أربعة أفراد مليون وون، كحد أقصى.

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