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بدء تنفيذ قرار إيقاف تراخيص البناء على مستوى الجمهورية

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:18 م
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
مارينا بشارة
قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، البدء في تنفيذ قرار إيقاف التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة اعتبارا من اليوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر، كما تقرر إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين أثبات توافر الاشتراطات البنائية، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدد من عواصم المحافظات.

وفي ذات السياق، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بمتابعة الجهود الأجهزة المحلية والتنفيذية على مدار الساعة منذ صباح اليوم.

وأجري اللواء محمود شعراوي، عددًا من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وكذا إيقاف وسائل النقل العام.

وأكد شعراوي أن المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى وجود تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديري الأمن والجهات المعنية الأخرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم ومنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين.

وأوضح شعراوي، أنه يتم تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء بالإغلاق كامل لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات، حيث تفقد عدد من المحافظين مختلف الشوارع، للتأكد من التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش.

وأضاف أنه تم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم في نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولًا بأول ومنع اي تجمعات ورصد أي مخالفات للبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد شعراوي علي ضرورة التعامل بكل حزم في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا الي أن غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة اي طوارئ.

وتتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

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