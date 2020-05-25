تعرف على نسبة تصويت أحمد العوضي في استفتاء الفجر

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لم يحظى الفنان أحمد العوضي نسبة تصويت مرضية بالرغم من إشادة الجمهور بأدائة والنجاح الذي حققه بمسلسل "الإختيار" الذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام .



حيث حصل العوضي علي 3464 صوت بنسبة 6.71 , كما حاز مسلسل الإختيار علي 9017 صوت بما يعادل 3.5%





قصة "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل "الاختيار"

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.



ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرين‎.