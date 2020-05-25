Advertisements

تعرف على نسبة تصويت أحمد العوضي في استفتاء الفجر

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
لم يحظى الفنان أحمد العوضي نسبة تصويت مرضية بالرغم من إشادة الجمهور بأدائة والنجاح الذي حققه بمسلسل "الإختيار" الذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام .

حيث حصل العوضي علي 3464 صوت بنسبة 6.71 , كما حاز مسلسل الإختيار علي 9017 صوت بما يعادل 3.5%


قصة "الاختيار"
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل "الاختيار"
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرين‎.

أخبار تهمك

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ ساعة و 18 دقيقة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 9 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 3 ساعات

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

منذ يوم

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ ساعتين و 14 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»