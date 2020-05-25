"المركزي الصيني" يخفض نقطة منتصف اليوان لأدنى مستوى منذ 2008

خفض البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين نقطة المنتصف الرسمية التي يحددها لسعر اليوان إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بما يتماشى مع خسائر في السعر الفوري للعملة يوم الجمعة عقب اقتراح بكين قانون أمن قومي جديدا لهونج كونج، بحسب ما ذكرت "رويترز.







