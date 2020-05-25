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"المركزي الصيني" يخفض نقطة منتصف اليوان لأدنى مستوى منذ 2008

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
خفض البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين نقطة المنتصف الرسمية التي يحددها لسعر اليوان إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بما يتماشى مع خسائر في السعر الفوري للعملة يوم الجمعة عقب اقتراح بكين قانون أمن قومي جديدا لهونج كونج، بحسب ما ذكرت "رويترز.


وحدد بنك الشعب الصيني نقطة المنتصف عند 7.1209 يوان للدولار قبيل فتح السوق، بانخفاض 0.38 بالمئة عن سعر القطع السابق البالغ 7.0939. وذاك أضعف مستوى منذ 28 فبراير 2008.

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