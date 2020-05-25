أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن





ريال مدريد يهنئ الأهلي بلقب القرن



كما حرص نادي ريال مدريد الإسباني، على تقديم تهنئة حارة لنظيره الأهلي بمناسبة مرور 20 عاما على تتويج المارد الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي.

وعرضت قناة الأهلي فيديو لـ إيميليو بوتراجينيو المتحدث الإعلامي لنادي ريال مدريد قائلا:" أود أن أهنئكم بمرور 20 عاما علي تتويجكم بلقب نادي القرن العشرين في إفريقيا..لابد أن تفخروا جدا بهذا الإنجاز اللافت للنظر".

وتابع :"هذا يثبت أنكم تملكون الشغف والشجاعة لوضع استراتيجيات سليمة مكنتكم من البقاء علي قمة كرة القدم لعقود عديدة".

وأكمل :"كنتم قادرين علي تحقيق ذلك لأن لديكم المبادئ والقيم التي توارثتموها جيلاً بعد جيل..مبادئ مثل عقلية الانتصارات الدائمة والانضباط والعمل الجماعي وهو جزء من ثقافتكم".

وأتم المتحدث الإعلامي لريال مدريد رسالته قائلا:" كل التهنئة وأتمنى لكم الأفضل دائماً".



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ خطوة مفاجئة ضد نادي الزمالك، بعد استخدام الأخير لقب "بطل القرن الإفريقي".واستقر مجلس الإدارة الحمراء، على التقدم بشكوى إلى المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض مالي كبير، بسبب استخدام الزمالك شعار نادي القرن.وأوضح مجلس الأهلي، أن النادي لن يسكت على تصرفات القلعة البيضاء، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه تطاوله واتهاماته الباطلة.وكان نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، أكد أنه الأحق بلقب بطل القرن الإفريقي، والذي توج به الأهلي عام 2000.كما أمر رئيس النادي، بوضع عدة لافتات على بوابات النادي الأبيض تحمل عبارة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".