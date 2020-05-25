Advertisements

إنجي علاء تشيد باستفتاء الفجر الفني لدراما رمضان 2020

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:39 م
إنجي علاء
إنجي علاء
روان هيثم
أشادت المؤلفة إنجي علاء باستفتاء الفجر الفني وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت إنجي علاء قائلة: "أنا سعيدة جدًا ان مؤسسات إعلامية كبيرة زي الفجر وراديو إنرجي بيحتذوا بجوايز الأوسكار اللي بتخصص جايزة لكل صانع عمل من الصناع عن إبداعه في شغله ومساهمته في نجاح أي عمل درامي سواء من مصممين الأزياء الدرامية أو مهندسين الديكور أو مديرين التصوير أو مؤلفين الموسيقى التصويرية وغيرهم زي باقي الأقسام اللي بتاخد حقها لأني بردو مؤلفة ولما ألفت مسلسل بلا دليل وقصة لعبة إبليس لقيت استفتاءات كتيرة بتهتم بالمؤلف وده طبيعي".

وتابعت قائلة: "إنما استغربت ان قليل بيهتم بكل الصناع بالرغم من ان شغل كل واحد فيهم لو مفيهوش إبداع ومش بيوَصَّل الدراما صح للمشاهد ممكن يضر بالعمل ككل فبرافو الفجر وراديو إنيرجي وشكرا ليكم ولتقديركم للفن ونتمنى نشوف ده عند الكل لأنه هيشجع الجميع على الإبداع وهيفيد الصناعة ككل".

وحصدت إنجي علاء نسبة تصويت عالية في استفتاء الفجر الفني اليوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020، حيث بلغ عدد الأصوات 15433 صوت، 38.49% وذلك في الاسبوع الأول من التصويت وتحتل المركز الأول في الصدارة كأفضل ستايلست.

والجدير بالذكر أن المؤلفة إنجي علاء قد صممت الأزياء الخاصة بمسلسل ''النهاية'' ونالت تصميماتها إعجاب الجمهور وهذا ليس التعاون الأول مع زوجها الفنان يوسف الشريف.

وشاركت "إنجي علاء" مؤخرًا في مسلسل ''بلا دليل" الذي من تأليفها وحقق نجاحاً كبيرًا، وشارك في بطولته كل من خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

أخبار تهمك

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 4 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 14 ساعة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ ساعة و 20 دقيقة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ربع ساعة

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 5 ساعات

تخصيص مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطباء.. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

10:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»