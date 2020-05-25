إنجي علاء تشيد باستفتاء الفجر الفني لدراما رمضان 2020

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أشادت المؤلفة إنجي علاء باستفتاء الفجر الفني وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشرت إنجي علاء قائلة: "أنا سعيدة جدًا ان مؤسسات إعلامية كبيرة زي الفجر وراديو إنرجي بيحتذوا بجوايز الأوسكار اللي بتخصص جايزة لكل صانع عمل من الصناع عن إبداعه في شغله ومساهمته في نجاح أي عمل درامي سواء من مصممين الأزياء الدرامية أو مهندسين الديكور أو مديرين التصوير أو مؤلفين الموسيقى التصويرية وغيرهم زي باقي الأقسام اللي بتاخد حقها لأني بردو مؤلفة ولما ألفت مسلسل بلا دليل وقصة لعبة إبليس لقيت استفتاءات كتيرة بتهتم بالمؤلف وده طبيعي".



وتابعت قائلة: "إنما استغربت ان قليل بيهتم بكل الصناع بالرغم من ان شغل كل واحد فيهم لو مفيهوش إبداع ومش بيوَصَّل الدراما صح للمشاهد ممكن يضر بالعمل ككل فبرافو الفجر وراديو إنيرجي وشكرا ليكم ولتقديركم للفن ونتمنى نشوف ده عند الكل لأنه هيشجع الجميع على الإبداع وهيفيد الصناعة ككل".



وحصدت إنجي علاء نسبة تصويت عالية في استفتاء الفجر الفني اليوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020، حيث بلغ عدد الأصوات 15433 صوت، 38.49% وذلك في الاسبوع الأول من التصويت وتحتل المركز الأول في الصدارة كأفضل ستايلست.



والجدير بالذكر أن المؤلفة إنجي علاء قد صممت الأزياء الخاصة بمسلسل ''النهاية'' ونالت تصميماتها إعجاب الجمهور وهذا ليس التعاون الأول مع زوجها الفنان يوسف الشريف.



وشاركت "إنجي علاء" مؤخرًا في مسلسل ''بلا دليل" الذي من تأليفها وحقق نجاحاً كبيرًا، وشارك في بطولته كل من خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.