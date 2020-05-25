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"النقد العربي": تأثر صادرات الدول العربية بنسبة 50% بسبب جائحة كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
قال صندوق النقد العربي، إن هناك عدة تداعيات مرتبطة بفيروس "كورونا" على الاقتصادات العربية، في ظل انتشاره وتأثيره العالمي واسع النطاق في جانبي العرض والطلب الكليين.


وأوضح الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" صدر حديثا، واطلعت "الاقتصادية " على نسخة منه، أن الاقتصادات العربية ستتأثر بتباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، مبينا أن الدول المتأثرة بالفيروس حاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب 65 في المائة من الصادرات العربية.

وتوقع أن تتأثر صادرات الدول العربية بتراجع محتمل للطلب العالمي بما لا يقل عن 50 في المائة، بما يشمل كلا من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له، وهو ما سينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يعد مسؤولا عن توليد نحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم تراجع محتمل للصادرات النفطية وغير النفطية.


وبحسب التقرير، فمن التداعيات تأثر الدول العربية بتوقف جزئي للإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الاقتصادية، من أهمها قطاعات الخدمات الإنتاجية على رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية، كما سيكون له تأثير كذلك في بعض القطاعات الأخرى مثل الصناعة التحويلية، مشيرا إلى أن هذه القطاعات مجتمعة مسؤولة عن توليد نحو 40 في المائة من الناتج.

أما الدول العربية المصدرة للنفط، فأوضح الصندوق أنها ستتأثر أيضا بالتطورات في الأسواق العالمية التي تشهد تراجعا في مستويات نمو الطلب على النفط نتيجة تأثر نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية المستخدمة للوقود بتداعيات انتشار الفيروس وبظروف فرض حظر على انتقالات الأفراد داخل وخارج الحدود.

وأضاف أن "ذلك سينتج عنه في المجمل انخفاض متوقع في الأسعار العالمية للنفط في عام 2020، وسيؤثر كذلك في قطاع الصناعات الاستخراجية الذي يسهم بنحو 53 في المائة من القيمة المضافة لقطاعات الإنتاج السلعي في الدول العربية ونحو 27 في المائة من إجمالي الناتج للدول العربية".

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