د. هاني أبو العلا: "التعليم عن بعد.. هل هو الحل؟ عفواً! التفكير داخل الصندوق"





تشهد تلك المرحلة لغطاً كبيراً ليس في الأوساط التعليمية فحسب، بل في المجتمع المصري ككل في مسألة الإتجاه نحو التعليم عن بعد، تلك المسألة التي نالت حقها من المناقشات المجتمعية من قبل حين تبناها الدكتور طارق شوقي، وكانت ردود الفعل المجتمعية ما بين مؤيد ومعارض دون أن تنتهي بوضع خارطة طريق واضحة تدعم أحلام وزارة التربية والتعليم في التحول نحو نظام تعليم حقيقي يعتمد على تقنيات العصر، أو أطروحات لمحاولة تذليل العقبات الظاهرة للعيان، فكانت النقاشات بين معارض من أجل المعارضة فقط، و مؤيد لا يشغل باله إلا الدفاع عن الفكرة متجاوزاً لكل العقبات الموجودة ومحاولة التحقير منها، فهذا للأسف هو حال معظم نقاشات المجتمع المصري في هذا العصر.





وحتى لا نسلب وزير التربية والتعليم حقه، ففكرة التحول لا يمكن انكار أنها تمثل حلاً سحرياً لكثير من المشكلات المتراكمة للتعليم من ناحية، كما أنها ترقى بالمنتج التعليمي إلى حد الطالب الباحث المتعلم، المسلح بأدوات العصر، القادر على المساهمة في حل المشكلات كنقلة نوعية من الطالب (الحَفِّيظ) الذي اعتمد على تلقينه المعلومات النظرية في مراكز الدروس الخصوصية ليختزنها في ذاكرته ثم ليفرغها في ورقة الامتحان فحسب وبها ينتقل لكليات القمة.





كانت هذه هي الفكرة والأطروحة، و كان التفكير خارج الصندوق، لكن مع صدق نواياها وعظمتها فقد اصطدمت بكثير من المشكلات لا يمكن انكارها، فالأدوات غير المتاحة، فنقص الأجهزة و نقص وعدم كفائة شبكات الإنترنت كانت أولى هذه العقبات، بينما كان عدم التدريب الكافي للطالب والمدرس على حد سواء عقبة أخرى، ثم نأتي للعقبة الكؤود والأشد ضراوة وهي مسألة الاستعداد النفسي للتحول، فليس الطالب الذي اعتاد على حجز مكانه في مراكز دروس أباطرة الدروس الخصوصية (الامبراطور، الدكتور، الاسطورة)، مهيئاً لدخول تلك التجربة الجديدة المخيفة بالنسبة له، ولا المدرس الذي ركب أفخم السيارات نتيجة شهرته في التلقين في مراكز الدروس الخصوصية، وإن كان راتبه فقط لا يكفيه (للمعيشة من الأساس)متحمساً لتلك الفكرة التي سوف تودي بما حققه من مكاسب من عمله في مراكز الدروس الخصوصية. ولا نكون ظالمين لو جزمنا بأن التجربة تترنح أمام تلك العقبات، التي تحتاج إلى حلول جذرية لانجاز التجربة بنجاح، وحتى لا ندعي ما يخالف الواقع.





وليست الجامعات ببعيد، وإن كانت الظروف مختلفة، فقد دفع تفشي فيروس كرونا المستجد والدعوة لمنع الاختلاط والتباعد الاجتماعي وغياب الطالب والأستاذ عن الجامعة إلى البحث عن طرق بديلة للتعليم، فهرعت الجامعات لاتخاذ خطوات بديلة تحاول فيها تادرك المشكلة بالمتاح من أدوات، فلجأ الكثير لمواقع التواصل الاجتماعي، بينما لجأ البعض إلى منصات (مجهولة الهوية) للتواصل، التي تفتقد الكثير من أدوات التعليم والتعلم والتقييم، ولا شك إنها جميعاً محاولات محمودة لتجاوز تلك الفترة الاستثنائية.





لكن دعونا من داخل الصندوق نحلل تلك التجربة سوياً ونرصد أهم نقاط القوة والضعف والمهددات والفرص دعماً لصانعي القرار في حالة ضرورة تعميم نظم التعليم عن بعد داخل الجامعات المصرية.





ولعل من أولى نقاط القوة هي التحول السلوكي التلقائي للطالب وعضو هيئة التدريس نحو ضرورة التحول الرقمي واستخدام بدائل تكتولوجية للتدريس وما يعقبها من تحولات في المعالجات نحو توجيه الطالب لتنمية مهاراته و جعل التلقين في حده الأدنى، فلعلها نقطة تحول سلوكية كانت تستغرق وقتاً طويلاً للاقناع دون حدوث تلك المحنة.

و أهم نقاط الضعف هي عدم وجود منصات تعليمية موثوقة و ضعف خوادم الإنترنت المؤهلة للتحول، فضلًا عن نقص إمكانيات الاتصال بالإنترنت لدى كثير من الطلاب في الأقاليم والقرى الأكثر فقراً و عدم وجود برامج كافية للتدريب.





وليس أدعى من كورونا ذلك الفيروس شديد الصغر، الذي أودى بأعتى الاقتصاديات بأن يجعلنا نُدرك أننا لسنا بعيدين عن المهددات المجهولة في أي وقت، مما يستوجب علينا المسارعة في التخطيط لنظام قويم للتعليم عن بعد يمكن الاعتماد عليه بشكل كلي وقت الحاجة لذلك.





أما عن الفرص فهي كثيرة، ففي الوقت الذي نالت مصر فيه ثقة معظم الهيئات الدولية نتيجة سياسة حكيمة للقيادة السياسية، التي آثرت أن تدعم الدول الأشد ضرراً من كرونا إبان الأزمة، فالفرصة تكون سانحة مستقبلاً في انشاء نظماً منضبطة للتعليم عن بعد في المدارس والجامعات على حد سواء، بدءاً بتوفير انترنت مجاني لجميع ربوع البلاد وانتهاءاً بتجهيز المنصات التعليمية و إعداد برامج شاملة للتدريب عليها، اعتماداً على مخاطبة الجهات الدولية المانحة للتحول الرقمي.





جاء هذا التحليل محاولة للتفكير من داخل الصندوق، دعما لصانع القرار في وضع خارطة طريق واقعية والبحث عن سبل لحل مشكلات التحول، حفظ الله مصر.. " الله - الوطن - التعليم".



