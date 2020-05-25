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دفن جثمان متوفاة بكورونا في بني سويف وسط تشديدات أمنية

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:56 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، دفن جثمان سيدة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وتم تغسيلها وتكفينها بمستشفى ناصر العام، وتمت مراسم الدفن سط تشديدات أمنية لرجال الشرطة بمنطقة مقابر إهناسيا.

وانتهى فريق من إدارة الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة ببني سويف برئاسة الدكتور أمنية أبوجبل، وبإشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف من دفن جثمان السيدة المتوفاة بمقابر مدينة إهناسيا.

وكانت السيدة المتوفاة قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها لمستشفى ناصر العام، شمال بني سويف، وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت متأثره بإصابتها، حيث كانت تعاني من أمراض رئوية قبل إصابتها بالفيروس.

وقام فريق طبى بتغسيل الجثمان وفقًا للاشتراطات الصحية والوقائية، وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة لمقابر مدينة إهناسيا وتسلم فريق من الطب الوقائى الجثمان، ودفنه بالمقابر وعقب الدفن تم تطهير منطقة المقابر.

جاء ذلك وسط تشديدات أمنية من قوات الشرطة بمركز إهناسيا، برئاسة العميد محمود مهني، مأمور المركز وبإشراف اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، حيث رافقت قوة أمنية الجثمان إلى منطقة المقابر، وتواجدت قوة أخرى بالمقابر لمنع الأهالي من التعامل مع جثمان المتوفاة منعًا لإنتقال العدوى.
752 اصابة جديدة بكورونا.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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