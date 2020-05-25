الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ثالث أيام العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، الموافق 26 مايو ثالث أيام عيد الفطر، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا





شبورة خفيفة صباحًا، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شبورة خفيفة وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمي 26 درجة والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمي 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمي 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمي 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمي 29 درجة والصغرى 11 درجة.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الاثنين، الموافق ثاني أيام عيد الفطر، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، واستمرار في انخفاض درجات الحرارة.





طقس ساعات النهار

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود ساعات النهار، في منطقة القاهرة والوجه البحري، طقس لطيف والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يسود منطقة شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





طقس ساعات الليل

أما طقس ساعات الليل، فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.





وبالنسبة لمنطقة جنوب سيناء، توقع خبراء الأرصاد الجوية، هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على أهم المدن المصرية فقد جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجات.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجات.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات.

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجات.

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجات.