نور اللبنانية تتصدر استفتاء الفجر كأفضل ممثلة لهذا العام

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حصلت الفنانة نور اللبنانية علي نسب تصويت عالية في استفتاء الفجر اليوم 25 مايو كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "البرنس" والذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام.



وحصدت نور 19198 صوت بما يعادل 28.29 % ومن المقرر عرض النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة



وتشارك نور بمسلسل البرنس وحاز علي 100444 صوت بما يعادل 38.98 %



وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش