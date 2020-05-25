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استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ في ثاني أيام العيد (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:50 م
إغلاق شواطئ كفر الشيخ
إغلاق شواطئ كفر الشيخ
عمرو الشامي
لليوم الثانى من أيام عيد الفطر المبارك، خلت شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ من المواطنين على غير عادة مصيف بلطيم أيام الاحتفال بالعيد، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، وقرار اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، وعلقت لافتات على مدخل المصيف مفادها أنه تم غلق المصيف ابتداء يوم الخميس 21 مايو الجارى حتى الانتهاء من الاحتفال بعيد الفطر بقرار من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتابعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، مراقبة الكورنيش ووضعت أكمنة على مدخل المصيف لمنع دخول أى مواطن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا.

وترأس المهندس محمد إمام، رئيس مدينة بلطيم، حملة لمتابعه غلق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة على مدار اليوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمتابعة مدى التزام رواد المدينة بمختلف الشواطئ بقرار حظر التجوال.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، المهندس محمد إمام، إنه تابع لليوم الثانى على التوالى مع مساعد مدير الأمن لمحافظه كفرالشيخ استمرار غلق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة على مدار اليوم بتواجد أمنى مكثف بجميع شواطئ المدينة،لمتابعه التزام المواطنين بقرار الحظر،وعدم التجمعات بكورنيش وشواطى المدينه والحدائق العامه،وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشده، حفاظا على صحة وسلامه المواطنين.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، على أن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون الطوارئ على المخالفين.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بتواجد المواطنين فى الحدائق والمتنزهات، ولا على ضفاف نهر النيل،للقيام برحلات نيلية، مشيرًا إلى أنه تم غمر الحدائق العامة بالمياه العكرة غير المخصصة للشرب لمنع التجمعات بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى فى الشوارع لتوعية المواطنين بخطر التجمعات من انتشار فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين الاحتفال بشم النسيم فى المنازل وعدم النزول للشوارع.

وقال نور الدين: تم إغلاق مصيف بلطيم ومطوبس منذ يوم الخميس الماضى حتى يوم الجمعة المقبل، وأنه غير مسموح بالتجمعات على الكورنيش ولن يكون هناك احتفال بعيد الفطر المبارك، وأنه أصدر قرارًا بغلق جميع المنافذ المؤدية لهم، لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، خاصة فى أيام الإحتفال بعيد الفطر المبارك، فى إطار الإجراءات الوقائية والصحية التى تتخذها الحكومة بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعًا للاختلاط والتزاحم، طبقًا إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء.
استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ في ثاني أيام العيد (صور)
استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ في ثاني أيام العيد (صور)
استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ في ثاني أيام العيد (صور)
استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ في ثاني أيام العيد (صور)
استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ في ثاني أيام العيد (صور)
استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ في ثاني أيام العيد (صور)
استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ في ثاني أيام العيد (صور)
استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ في ثاني أيام العيد (صور)

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