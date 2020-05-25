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توفي والده بكورونا.. تعافي طالب ثانوية عامة من الفيروس ويستعد للامتحانات

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:45 م
الطالب
الطالب
ريم محمود
حالة من الفرح عمت بين معلمي المنوفية عقب شفاء طالب بالصف الثالث الثانوي من فيروس كورونا، وقام المعلمون بتدوال صور له على جروبات التعليم المختلفة.

وقال هانى قطب أحد معلمين المنوفية إن الطالب يدعى "مصطفى صبحى أبو جبل" وهو إبن قرية كفر الدير مركز شبين القناطر، مضيفا أن الطالب أصيب هو وأسرته بالكامل وقد توفى والده متأثرًا بفيروس كورونا، وتم نقل الأسرة بالكامل لمستشفي قها للحجر الصحى وتلقي العلاج والرعاية والإهتمام.

وكتبت الصفحة الرسمية لمستشفي قها المركزى على صفحتها الرسمية على الفيس بوك: "توفي والده متأثرا بكورونا في مستشفى الحميات قبل نقله وتم نقل الأسرة لمستشفى قها للحجر الصحي وتلقوا رعاية واهتمام وكان مصطفى لافتا للنظر بشجاعته ومعنوياته العالية واهتمامه بدراسته حتى في وقت المحنة، كأنه بيرسل رسالة اننا أقوى من المرض وسننتصر عليه وان المستقبل لنا بإذن الله".

واستكملت المستشفي فى منشورها:" مصطفى الحمد لله خرج تعافى وبيجهز نفسه لامتحانات الثانوية العامة قريبا وكلنا بندعيلك يا مصطفى، شد حيلك يا بطل".

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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