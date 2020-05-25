روسيا تفرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات النفطية

أفاد مرسوم حكومي اليوم الاثنين، أن روسيا قررت فرض حظر مؤقت على استيراد بعض المنتجات النفطية، مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل عالي الجودة، وذلك حتى أول أكتوبر.





كان مصدران حكوميان أبلغا رويترز الشهر الماضي أن حظرا على واردات البنزين يخضع للدراسة بهدف حماية السوق الروسية من إغراق محتمل بالوقود الرخيص.



