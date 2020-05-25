تحتفل به القارة السمراء.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الأفريقي

تحتفل القارة الأفريقية خلال الساعات الحالية باليوم الأفريقي، والذى يوافق 25 مايو من كل عام، بمناسبة تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963 عندما وقع 30 دولة أفريقية من 32 دولة مستقلة ميثاق التأسيسي في أديس أبابا بإثيوبيا.





وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن اليوم الأفريقي تزامنا مع احتفال دول القارة الأفريقية به:





- تحتفل الدول الأفريقية بيوم أفريقيا كل عام فى يوم 25 مايو من كل عام، وفى بعض الدول يمكن تمديد فترات الاحتفالات هذه على مدار أيام أو أسابيع.





- ذلك الاحتفال بمناسبة التوقيع على ميثاق تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في أعقاب أول قمة أفريقية انعقدت في أديس أبابا وحضرها ممثلون عن ثلاثين دولة أفريقية مستقلة.





- كان ميثاق المنظمة ينص على جملة من مبادئ التعاون كان منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولةمن الدول الأعضاء.





- المنظمة عند تأسيسها قد حددت جملة من الأهداف والطموحات منها تحريرالقارة الأفريقية من الاستعمار والقضاء على التخلف الاقتصادي وتوطيد دعائم التضامن الأفريقي ودفع القارة باتجاه المشاركة في القرارات الدولية.





- وفى عام 2002 أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي.





ويأتي ذلك اليوم هذا العام في ظل ظروف استثنائية تشهدها القارة بسبب فيروس كورونا، وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية عتبة الـ100 ألف، فيما تخطت حصيلة الوفيات الثلاثة آلاف.





وفي نفس السياق، توقعت منظمة الصحة العالمية إصابة ما بين 29 مليونًا إلى 44 مليون شخص في قارة أفريقيا في العام الأول من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى أن ما يصل إلى 5.5 مليون شخص من هؤلاء المصابين سيحتاجون إلى العلاج في المستشفيات، وهو رقم من شأنه أن يربك القدرة الطبية لمعظم دول قارة أفريقيا.



