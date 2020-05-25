تراجع سعر الذهب في مصر اليوم مع استمرار غلق محلات الصاغة





تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 25-5-2020 ثاني أيام عيد الفطر بقيمة جنيهين، يأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق كامل بسوق الصاغة، نتيجة القرارات الحكومية بفرض حظر على بعض الأنشطة خلال أسبوع العيد.

أسعار الذهب فى مصر اليوم





عيار 18 يسجل 654 جنيها للجرام





عيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام





عيار 24 يسجل 872 جنيها للجرام





الجنيه الذهب 6104 جنيهات





أوقية الذهب 1728 دولارا





تراجع سعر الذهب عالميا





تراجع الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن، وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتسجل 1725.60 دولار، وفق رويترز.





وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس ”أعتقد أن الرهان على الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر دعم الشهية للمخاطرة على الأرجح، وقلص إغراء الذهب في المدى القصير.“









كان الذهب صعد 0.8 % يوم الجمعة ليلامس 1739.51 دولار، لكنه عاد ليقلص مكاسبه، وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1956.60 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 1.1 % إلى 830.19 دولار، وانخفضت الفضة 1.6 بالمئة إلى 16.91 دولار للأوقية.



